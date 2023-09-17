قبلان قبلان: الخلاف ليس على اسم الرئيس بل على المبدأ والمشروع

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قبلان قبلان أن “الخلاف في البلد حول رئيس الجمهورية هو خلاف على المبدأ والمشروع وليس على الإسم والشخص”، وتابع “المطلوب أن نتخلى عن مشروعنا وأن نعلن انهزامنا واستسلامنا وأن نعلن تسليمنا بالأمر الواقع عندها لا يعود هناك مشكلة بمن نطرح أو نؤيد لرئاسة الجمهورية”.

وقال قبلان في حديث له الاحد “طالما نحن في هذا الخط وفي هذا المسير والمسار فإن أي أمر نتحدث عنه سنجد مواجهة لأنهم يعتبرون أن كل طرح نؤمن به ونرى أن فيه وسائل القوة والمنعة سيواجهونه”، ورأى ان “الخلاف ليس على الأشخاص والموقع بل الخلاف على الخط والنهج والقيم والمبادئ، فنحن نطرح الحوار فتخرج أصواتا كثيرة من هنا وهناك لا تريد الحوار ولا يحق لنا تسمية أشخاص لرئاسة الجمهورية”.

وسأل قبلان “لماذا لا يحق لنا أن نشارك في صناعة تاريخ ومستقبل هذا البلد، ألسنا من حمى هذا البلد ورعاه وحرره وألسنا من صان سيادته واستقلاله بالمعنى الصحيح”، واضاف “لو لم ندفع الشهداء في كل قرية من قرى لبنان فهل كان للبنان سيادة واستقلال وتحرير، فلماذا كل هذا العناد والجحود السياسي والإصرار على تخريب البلد”، واعتبر ان “المسألة واضحة، يريدون أن تستمر الأزمة ويضغطون على الناس بحصار خارجي وبأزمات داخلية متلاحقة من أجل أن نستسلم أو ينهار البلد، وعندما ينهار يعيدون بناءه من جديد”.

المصدر: مراسل الموقع