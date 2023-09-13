شويغو: لا خيار أمام روسيا سوى الانتصار في أوكرانيا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه ليس لدى روسيا أي خيار آخر غير تحقيق انتصار في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال شويغو في حديث لقناة “روسيا-1” ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستنتصر في العملية العسكرية الخاصة “ليس لدينا خيار آخر”.

وأشار وزير الدفاع إلى أن القوات الروسية في حالة دفاع نشط وتواصل تدمير أفراد ومعدات القوات الأوكرانية التي تشن هجومها المضاد.

وقال “نحن نواصل تدمير المعدات والقضاء على الأفراد – كل من يخوض الهجوم المضاد منذ أشهر.. لقد مررنا بالفعل بحملات الربيع والصيف (للجيش الأوكراني) والآن نواجه حملة الخريف التي قد بدأت بالفعل”.

وأكد شويغو أن القوات الروسية تمارس الدفاع النشط على المحاور المهمة، موضحا أن الأوضاع تكون أقل أو أكثر صعوبة حسب المحور، “لكن جنودنا يتصرفون بثقة ويدافعون بشكل موثوق عما ينبغي لنا الدفاع عنه اليوم”.

وشدد شويغو على أن المهمة الرئيسية في الوقت الحالي تتمثل في تدمير المعدات العسكرية للعدو.

وأمس الثلاثاء ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا فقدت خلال هجومها المضاد 71.5 ألف عسكري دون تحقيق أي نتائج.

وأضاف بوتين أن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أيضا 543 دبابة، وحوالي 18 ألف مدرعة من مختلف الفئات، مشيرا إلى أن الأسلحة الغربية لن تغير في مسار العملية العسكرية الروسية.

المصدر: وكالات