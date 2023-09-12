بلدية الغبيري أحيت الذكرى ال26 لمواجهة الجبل الرفيع: رسخت معادلة الجيش والشعب والمقاومة

أحيت بلدية الغبيري الذكرى السادسة والعشرين لمواجهة جبل الرفيع التي استشهد فيها ثلة من ابطال الجيش والمقاومة الإسلامية، في حضور رئيس بلدية الغبيري معن خليل، أعضاء المجلس البلدي، مخاتير، شخصيات حزبية، العمل البلدي في حركة “أمل” و”حزب الله”، عائلة الأسير يحيى سكاف، السيد ياسر عباس الموسوي، مسؤولي القطاعات والمناطق في حركة “أمل” و”حزب الله”، وأبو وسام محفوظ عضو في حركة الجهاد الإسلامي وفصائل فلسطينية.

وألقى رئيس بلدية الغبيري كلمة، قال فيها:”في مثل هذا اليوم 12 أيلول من عام 1997 أستشهد ثلة من أبطال الجيش اللبناني والمقاومة الإسلامية، حيث أمتزجت دماء ابطال الجيش مع دماء المقاومين وفي مقدمهم النقيب جواد عازار”.

وأكد “أن هذه العملية رسخت المعادلة الذهبية وهي الجيش والشعب والمقاومة كأساس لبقاء لبنان مقاوم وشعبه إلى جانب المقاومة، وأثبتت من خلال شهادتهم بأن أبناء قادة مقاومون وشهداء أيضا”.

وكانت كلمة لعائلة الأسير يحيى سكاف، أكدت “دور المقاومة الإسلامية وشهدائها بأنهم هزموا العدو وبأنها الخيار الوحيد لتحرير الأرض والأسرى كما ستحرر كامل فلسطين”.

وقال أبو وسام محفوظ:” نحن نقدم الشهداء لنرتقي ونرتفع وثائرون قادة وأبنائهم في سبيل قضية ومشروع محق”.

كما كانت كلمات للعديد من الشخصيات المشاركة.

في الختام وضعت أكاليل من الزهر على نصب الشهيد السيد هادي نصرالله.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام