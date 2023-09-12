عزام الاحمد التقى البزري: تأكيد العلاقة الاخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني

التقى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة “فتح” المشرف العام على الساحة اللبنانية عزام الاحمد اليوم، النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، في حضور سفير دولة فلسطين أشرف دبور، امين سر حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات وعضو المجلس الثوري لحركة “فتح” امنة جبريل.

وجرى خلال اللقاء، وفق بيان المكتب الاعلامي في السفارة “بحث اخر التطورات في مخيم عين الحلوة وضرورة تسليم المتهمين باغتيال اللواء الشهيد ابو اشرف العرموشي ورفاقه الى القضاء اللبناني”.

واشاد الاحمد بمواقف النائب عبد الرحمن البزري من التطورات الاخيرة، مؤكدا “العلاقة الاخوية” التي تجمع الشعبين اللبناني والفلسطيني”.

وأكد البزري دعم “الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر ضد الاحتلال الاسرائيلي وقيام دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة اماكن وجوده”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام