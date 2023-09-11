تجمع العلماء المسلمين: لوقف فوري لإطلاق النار في عين الحلوة والعودة إلى الحوار

استنكر “تجمع العلماء المسلمين” “الاشتباكات المتجددة في عين الحلوة”، معتبرا أن “كل من يشارك فيها يرتكب إثما شرعيا كبيرا، وأن السيطرة على زاروب أو حي ليس هو هدف السلاح الموجود في المخيمات وإنما يجب أن يكون هدفه تحرير فلسطين وبالتالي فإنهم بذلك يحولون هذا السلاح من سلاح لإرجاع فلسطين إلى سلاح لخدمة العدو الصهيوني”.

ودعا إلى “وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى الحوار كسبيل وحيد لحل المشكلة والضغط على الجهة التي ترفض تسليم المتهمين بقتل أبو أشرف العرموشي لتسليمهم إلى القضاء، فإن كانوا أبرياء يتركون وإن كانوا متورطين فيجب معرفة من دفعهم لهذا العمل الإجرامي وإنزال أشد العقوبات به وبهم”.

كما استنكر “قيام بعض المجموعات بقصف موقع للجيش اللبناني ما أدى إلى سقوط جرحى أحدهم بحال الخطر”، ورأى في ذلك “محاولة مكشوفة لجر الجيش إلى القتال ضمن خطة تدمير المخيم” وحيا “الجيش اللبناني لعدم تورطه في هذه الأحداث”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام