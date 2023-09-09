شركاء النصر، شاركونا رأيكم

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September 9 2023 - 01:24

القوات العراقية تعتقل 5 ارهابيين في بغداد والأنبار

منذ 2 ساعة 8 September، 2023
القوات العراقية - الموصل
العراق - عربي وإقليمي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، الإطاحة بخمسة متهمين بالإرهاب في محافظتي بغداد والأنبار.

وقالت المديرية في بيان إنه” بعمليات منفصلة وجهود حثيثة واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبتي الفرقتين العاشرة والسابعة عشرة التابعتين إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض، تم نصب كمائن محكمة في سيطرة الصقور وإحدى مناطق ناحية اللطيفية”.

ولفت البيان إلى ان العملية “أسفرت عن إلقاء القبض على (5) متهمين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الفلوجة وناحية اللطيفية والذين ينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية”. وأضاف أنه” تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً”.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

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