شركاء النصر، شاركونا رأيكم

زار وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم دير المخلص في بلدة جون – اقليم الخروب، بدعوة من رئيس الرهبنة المخلصية الاب العام طوني ديب وعقد معه اجتماعا حضره القيم العام الاب جيلبير وردة، رئيس الدير الاب شارل ديب، رئيس دير مارالياس رشميا الاب عبدالله الحمادية والاب جورج عنتر.

بيرم

وبعد اللقاء، تحدث الوزير بيرم، فقال:”تشرفنا بزيارة دير المخلص والرهبنة الموجودين والرئيس العام ورئيس الدير، لما لهذا الدير من رمزية، ولأنه يشكل منارة في هذه المنطقة، بالإضافة الى شيء وجداني مرتبط بطفولتنا كوننا من ابناء المنطقة حيث كنا نأتي الى هنا برفقة الوالد، لكن اليوم نأتي بصورة رسمية لنؤكد أهمية وجود هذه المنارات، وجود هذا الدير وما يقوم به وهو ضارب في التاريخ وفي الأصالة وهو يواكب الشباب ، ويواكب حاجيات المجتمع، يسد الفجوات التي نشأت من تقصير الدولة وهو تقصير مزمن للأسف . جئنا الى هنا لنقول ان وزارة العمل مستعدة للتعاون مع الرهبنة والمؤسسات الكاثوليكية لنجري عملية تدريب مهني معجل للشباب اللبناني والشابات ولكي نستفيد ايضا من تجربتهم التاريخية ونعقد شراكة تكون شفافة للمرة الاولى بعيدا عن الربح الضيق والنظرات الضيقة ولإعطاء صورة من التعاون الايجابي والشفاف بما يعود بالخير والفائدة على الشباب اللبناني وتطوير سوق العمل ومواكبة المهن الحديثة والمتطورة وتأمين المهارات اللازمة لكي يبقى الشباب اللبناني في ارضهم ويثقوا بدولتهم ليتم تقطيع هذه المرحلة وننتقل الى بر الامان”.

اضاف: ناقشنا ايضا المسائل المرتبطة بالبعد الاخلاقي واهمية الاسرة واهمية الحفاظ على القيم التي هي أخر ما تبقى لنا في هذا البلد. ذخيرتنا هو الانسان اللبناني الذي يرعى ويصون هذه التعددية لكي تقوم بنوع من التلاقح الفكري والقافي لنكون منارة في العالم ورسالة سلام ، ولبنان الوطن الرسالة كما قال عن ذلك كبار القادة في العالم الذين كان آخرهم البابا الراحل الذي اكد ان لبنان الرسالة ، ونحن من اجل هذه الرسالة قدمنا اغلى التضحيات ليبقى الوطن من اجل الجميع”.

الاب ديب

بدوره، رئيس الرهبنة الاب العام طوني ديب، قال:”هذه الزيارة مباركة وسيتبعها زيارات اخرى، كونه اولا ابن المنطقة وثانيا عندما ترى انسانا بهذا العمق الفكري والاداري والاخلاقي لا يسعك الا ان تكون منبهرا ومقدرا لهذا الشيء.

اضاف: نحن كرهبانية وعلى صعيد المؤسسات الكاثوليكية سنسير في هذا التوجه لخير المجتمع اللبناني. والبعد الاخلاقي هو في صلب معركتنا الاساسية ولا يمكن ان نحيد عنه وهذا التعاون بيننا هو لتثبيت الانسان اللبناني والقيم اللبنانية لأن هذا هو خلاصنا الوحيد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام