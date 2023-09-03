شركاء النصر، شاركونا رأيكم

أعلن الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس محمد الشقاقي، اليوم الأحد، عن بدء الخطوة الأولى في مواجهة إجراءات ما تسمى بمصلحة إدارة السجون للاحتلال الاسرائيلي، ووزير الأمن القومي الصهيوني ايتمار بن غفير، ضد الأسرى الفلسطينيين ، بالإضراب المفتوح عن الطعام، والذي يبدأ يوم الخميس المقبل، في السجون كافة.

وقال الشقاقي، في تصريح صحفي، لـ”وكالة فلسطين اليوم الإخبارية”: ” نؤكد اليوم على الجاهزية التامة في خوض الإضراب المفتوح في السجون كافة”.

وأضاف أن هذه الخطوة الأولى من شأنها كبح جماح إدارة مصلحة السجون وخطواتها العنصرية باتجاه الأسرى.

المصدر: وكالة فلسطين اليوم