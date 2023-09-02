شركاء النصر، شاركونا رأيكم

مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم السبت 2-9-2023 – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2023 - 20:00

مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم السبت 2-9-2023

منذ 11 mins 2 September، 2023
اخبار - مقدمة النشرة
تقارير مصورة - لبنان

مقدمة نشرة الاخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم السبت 2-9-2023.

المصدر: قناة المنار

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