يواصل العدو الاسرائيلي سياساته العدوانية بالتضييق على الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة.

وبالسياق، جرفت آليات تابعة لجيش العدو الأربعاء أرضا لأحد المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال جرفت أرض تعود للمقدسي خالد الزير”، وتابعت “كما وهدمت بركسات وأعمدة خشبية في حي العباسية ببلدة سلوان”.

من جهة ثانية، قالت المصادر إن “قوات الاحتلال وزعت ثمانية إخطارات هدم ووقف بناء لمنازل قيد الإنشاء على أطراف بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة المحتلة”.

المصدر: فلسطين اليوم