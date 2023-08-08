وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء يوسف خليل وفراس الابيض وعصام شرف الدين وعباس الحلبي الى الصرح البطريركي الصيفي في الديمان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2023 - 11:28
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مصادر المنار: الكل في لبنان وخارجه ينتظر نتائج الحوار بين حزب الله والتيار كونه الحراك الوحيد لكسر المراوحة السلبية
مصادر متابعة للحوار بين الحزب والتيار: الحوار مستمر ونتائجه تحتاج الى وقت لكنه جدي وبناء وبمثابة فسحة أمل
مجلس الوزراء ينهي جلسته الرابعة من دون إقرار موازنة 2023 وجلسة جديدة الاربعاء في 16 آب الساعة الثالثة عصرا
وزير المالية: نأمل ان يكون نقاش الموازنة بعيدا عن التجاذبات السياسية لأن إقرارها يسمح باستكمال النهوض والتعافي
الجيش اللبناني ينظم جولة ميدانية على طول الخط الأزرق لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي المعتمدين في لبنان
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العميد شحادة: الخط الأزرق خط انسحاب وليس حدود والترسيم كلمة خاطئة لأن حدودنا مع فلسطين المحتلة مرسمة ونعمل على تثبيتها
العميد شحادة: المناطق المتنازع عليها واضحة وهناك حرب بيننا وبين العدو ونسعى لتثبيت حدودنا
العميد شحادة: مزارع شبعا أراض لبنانية محتلة والخط الأزرق الذي يمرّ فيها لا نعترف به
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اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام المنطقة الشرقية في نابلس
قوات الاحتلال تفجّر منزل منفذ عملية حوارة الشهيد عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر بمحافظة نابلس
إعلام العدو: الجيش يمرّ بأحد أكبر أزمات القوى البشرية بتاريخه وهو يتعامل على مدار العامين الماضيين مع رحيل مئات الضباط
الهيئة الوطنيّة للطاقة النووية الأوكرانية: المحطات النووية في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف ستكون بكامل طاقتها قبل الشتاء
وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن: الدبلوماسية هي السبيل الأفضل لحلّ الأزمة التي سبّبها الانقلاب في النيجر
الخارجية الاميركية: هناك اتصال مباشر مع زعماء الجيش في النيجر لحثهم على التنحي عن السلطة
وصول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء يوسف خليل وفراس الابيض وعصام شرف الدين وعباس الحلبي الى الصرح البطريركي الصيفي في الديمان
منذ 25 mins
8 August، 2023
الحكومة اللبنانية
الديمان
الرئيس ميقاتي
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