السيد نصرالله: في زمن الرسول (ص) كان الانسان يمشي يومين ليصل الى الرسول ليسأله سؤال او اثنين – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2023 - 22:50

السيد نصرالله: في زمن الرسول (ص) كان الانسان يمشي يومين ليصل الى الرسول ليسأله سؤال او اثنين

منذ 29 mins 26 July، 2023
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