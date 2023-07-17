الحاج حسن: قرار البرلمان الأوروبي بشأن النازحين استثمار في السياسة ومخطط خبيث – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2023 - 13:08

الحاج حسن: قرار البرلمان الأوروبي بشأن النازحين استثمار في السياسة ومخطط خبيث

منذ 2 ساعة 17 July، 2023
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لبنان

شدد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن خلال لقاء سياسي في بلدة الحلانية البقاعية، على “ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية لا يطعن بالمقاومة، لكي نصل إلى بر الأمان، ونحن ندعو منذ البداية إلى الحوار والتفاهم، وقد بدأت بعض الكتل بذلك”.

وتطرق إلى ملف استخراج النفط من البحر، فأوضح أن “الأمور تسير بشكل إيجابي، وهذا العمل تدعمه المقاومة باعتباره الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية وإنقاذ البلد من أزمته وإعادة الأمور إلى طبيعتها”.

ورأى أن “قرار البرلمان الأوروبي المتعلّق بإبقاء النازحين السوريين في لبنان، هو قرار استثمار في السياسة وينطوي على مخطط خبيث، يجعل من النازح السوري والمواطن اللبناني ضحايا هذا الوضع”، معتبرا أن “الحل الوحيد هو إزالة العقبات لعودة النازح السوري الى بلده معززا مكرما”.

المصدر: موقع المنار

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