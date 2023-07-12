وديع الخازن: الانتصار في تموز 2006 شكل تحولا نوعيا بالحروب العربية ضد “إسرائيل”

حيا عميد “المجلس العام الماروني” الوزير السابق وديع الخازن في بيان له بمناسبة حرب تموز 2006 “قائد المقاومة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي أوصل هذه المقاومة إلى إسقاط مقولة العجز العربي عن التصدي لإسرائيل في الحروب”.

ولفت الخازن الى ان “إنتصار المقاومة اللبنانية على العدوان الإسرائيلي في تموز 2006 شكّل تحولا نوعياً في الحروب العربية ضد إسرائيل”، واعتبر ان “هذه المناسبة في أبعادها الوطنية، من أهم المآثر اللبنانية في تاريخ الحروب العربية ضد إسرائيل حيث وقف الجيش اللبناني إلى جانب المقاومة والتف الشعب اللبناني حول النازحين من إخوانه في ذروة التعاطف والوحدة الوطنية”.

وأشار الخازن الى أنه “لعل أهمّ ما في ذكرى انتصار تموز، عبرتها لأنها وحّدت اللبنانيين جميعاً في وجه الخطر الإسرائيلي الجاثم دائما، وأسقطت الهدف الخفيّ من عدوانه في تموز 2006 وشبكاته التجسّسية” .

المصدر: بريد الموقع