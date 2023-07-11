سرور: ارتفاع ربطة الخبز الف ليرة بسبب ارتفاع تسعير الطحين المدعوم

أعلن رئيس نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان ناصر سرور في بيان له الثلاثاء أن “ارتفاع سعر ربطة الخبز الف ليرة لبنانية والأبقاء على وزنها ٨٠٩ غرامات، ليصبح ٣٧ الف ليرة في ظل انخفاض سعر صرف الدولار”.

وتابع سرور ان “سبب الارتفاع يعود الى تسعير مادة الطحين المدعوم على دولار ١٥٠٠٠ ليرة بعدما كان يسعر على دولار سبعة الاف وخمسماية ليرة، لذلك ارتفع سعر طن الطحين المدعوم من 10 ملايين و651 الف ليرة الى 12 مليون و542 الف ليرة، ليكون الارتفاع بكل طن طحين مليون و873 الف ليرة لبنانية”، واضاف ان “الدعم مستمر لربطة الخبز لتبقى الارخص سعرا بين كل المنتوجات التي يشتريها المواطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام