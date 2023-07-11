الجيش الإيراني يكشف عن منظومته المتطورة الجديدة للخريطة الإلكترونية البحرية

كشفت إيران عن منظومتها المحلية للمعلومات وعرض الخريطة الإلكترونية البحرية “أكديس”، المصممة على أيدي الباحثين في المنظمة الجغرافية للقوات المسلحة الإيرانية.

وجاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للهيدروغرافيا (المسح البحري) وتزامنا مع أكثر من 4 عقود من نشاط المنظمة الجغرافية للقوات المسلحة الإيرانية.

من جهته، أوضح رئيس المنظمة الجغرافية للقوات المسلحة الإيرانية، العميد مجيد فخري، في هذا الصدد أن “منظومة “أكديس” (ECDIS)، هي منظومة ملاحة إلكترونية متطورة مثبتة على السفن العسكرية والتجارية، وتقوم بعرض الخرائط الإلكترونية بالمعلومات المخفية في طبقاتها المختلفة على شاشته، والتي تكون بأبعاد مختلفة”.

وأردف العميد فخري أن “برنامج “أكديس” المحلي يقدم في بيئته العديد من المعلومات والأدوات والتسهيلات المطلوبة للملاحة، مثل البيانات الموقعية والحركية الخاصة بعوامة خاصة به، عن طريق الاتصال بجهاز الاستقبال (GPS)، والبيانات الموقعية والحركية وما إلى ذلك للسفن القريبة (عن طريق الاتصال بجهاز استقبال AIS)، وقيادة آلية (Auto Pilot) وبنك المعلومات وأدوات تخطيط الرحلة، وتحذيرات متنوعة للمناطق المحمية الخاصة (مناطق الحماية)، وجدول المد والجزر ومعلومات العمق، حيث يجعل عمليات الملاحة سهلة وممتعة، والأهم من ذلك أنها ذكية وتلقائية لضابط الملاحة أو قبطان السفينة”.

وحضر هذه المراسم، قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، وعدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين.

المصدر: وكالة فارس