وكالة تاس: استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي في موسكو بسبب تصريحات للسفير الإسرائيلي في كييف – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2023 - 21:58

وكالة تاس: استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي في موسكو بسبب تصريحات للسفير الإسرائيلي في كييف

منذ 4 ساعة 27 June، 2023
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