فرنجية استقبل مفتي روسيا مع وفد – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2023 - 19:56

فرنجية استقبل مفتي روسيا مع وفد

منذ 1 ساعة 23 June، 2023
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لبنان

استقبل رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، في دارته، في بنشعي، مفتي روسيا رئيس الجمعية الدينية لمسلمي روسيا الشيخ ألبير كرغانوف، السفير الروسي ألكسندر روداكوف، رئيس منظمة الاتحاد العالمي المسيحي الروسي أليكسي تشيركيزوف، نائب السفير الروسي مكسيم رومانوف، والإعلامي فادي أبو دية، بحضور أنطوان مرعب.

وخلال اللقاء، تم تأكيد ضرورة تعزيز ثقافة الحوار بين الأديان. كما تم استعراض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

بعد اللقاء، قال كرغانوف: “تشرفنا بزيارة السيد سليمان فرنجيه، ونحن سعداء جدا بلقائه. نحن في لبنان منذ ثلاثة أيام، قمنا بزيارات عدة لرؤساء الطوائف والشخصيات السياسية. ولهذه الزيارة طابع خاص، أتينا لزيارة السيد فرنجيه تلبية لدعوته الكريمة. تحدثنا عن العلاقات المشتركة بين لبنان وروسيا وتعايش الطوائف المختلفة في ما بينها”. وشكر ل”فرنجيه حسن استقباله وضيافته”.

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