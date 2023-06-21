الامام الخامنئي: السبب الرئيسي وراء جمود القضية الفلسطينية خلال السنوات الماضية كان عدم مشاركة شباب فلسطين في الساحة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2023 - 21:08

الامام الخامنئي: السبب الرئيسي وراء جمود القضية الفلسطينية خلال السنوات الماضية كان عدم مشاركة شباب فلسطين في الساحة

منذ 1 ساعة 21 June، 2023
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