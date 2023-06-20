حزب الله: مواجهات الأمس واليوم كشفت عن يقظة المقاومة الفلسطينية وحضورها الدائم للدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2023 - 22:06
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مقتل 4 صهاينة اثر عملية إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني قرب مستوطنة "عيلي" شمال رام الله وإصابة 4 آخرين
حركة حماس تزف الشهيدين القساميين مهند فالح شحادة (26 عاماً) ورفيقه خالد مصطفى صباح (24 عاماً) منفذا عملية مستوطنة عيلي
حركة حماس: لم يتأخر الرد على جرائم الإحتلال في مخيم جنين واقتحام المسجد الأقصى فكانت العملية في مستوطنة "عيلي"
حماس: استمرار الإحتلال في جرائمه سيجعل من هذه العملية مجرد بداية لسلسلة من أعمال المقاومة التي ستقض مضاجعه
الجهاد الإسلامي: هذه العملية تدلل على حيوية المقاومة وقدرتها على العمل في كل الظروف وتوجيه الصفعات المتتالية للإحتلال
حركة فتح الإنتفاضة: هذه العملية جاءت وفاء لوعد المقاومة بالثأر لدماء الشهداء الذين سقطوا في مخيم جنين والضفة المحتلة
حزب الله يشيد بالعملية النوعية التي نفذها المقاومون الأبطال في مستعمرة عيلي وأدت إلى مقتل عدد من الصهاينة وجرح آخرين
حزب الله: عملية عيلي تدل على جهوزية المقاومة وقدرتها على ضرب العدو والرد على جرائمه في المكان والزمان اللذين تختارهما
حزب الله: كشفت مواجهات الأمس واليوم يقظة المقاومة الفلسطينية وحضورها الدائم للدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات
حزب الله: مواجهات الأمس واليوم كشفت قدرة المقاومة على مواجهة أساليب الغدر الصهيوني وتلقين العدو الدروس والعبر
وزير الأمن القومي الصهيوني يدعو رئيس حكومة الإحتلال إلى شن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية
بنيامين نتنياهو تعقيباً على عملية "عيلي": ما حدث عملية مفزعة وكل الخيارات مفتوحة لمن يحاول استهدافنا وسنحارب بكل قوتنا
الرئيس بري: نأمل من الاتحاد الأوروبي المساعدة بإيجاد حل سريع لمسألة النازحين الخطيرة التي لم يعد باستطاع لبنان تحملها
الرئيس بري: لم يعد جائزا لا اخلاقيا ولا انسانيا ولا قانونيا تجاهل التداعيات الناجمة عن ازمة النازحين السوريين
الرئيس بري: انتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس حكومة وتشكيلها هي المدخل لانجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: السكوت عن الحصار الأميركي على لبنان ليس حيادا بل هو انحياز
رئيس الوفد السوري الى اجتماع "استانا 20": سحب تركيا لقواتها وفق جدول زمني واضح يشكل الاساس لبحث المواضيع الاخرى
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يستقبل وفدا من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية
الرئيس الايراني امام وفد حماس: جبهة المقاومة بدأت تغير موازين القوى ليس في فلسطين فحسب بل على الصعيدين الإقليمي والدولي
اسماعيل هنية: وصلنا الى مستويات متقدمة من القوة وجبهة المقاومة تواصل النمو ليس في غزة فقط بل في جميع الأراضي المحتلة
حزب الله: مواجهات الأمس واليوم كشفت عن يقظة المقاومة الفلسطينية وحضورها الدائم للدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات
منذ 3 ساعة
20 June، 2023
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