مقتل 4 صهاينة في عملية اطلاق النار التي نفذها مقاوم فلسطيني قرب مستوطنة عيلي شمال رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2023 - 17:50

مقتل 4 صهاينة في عملية اطلاق النار التي نفذها مقاوم فلسطيني قرب مستوطنة عيلي شمال رام الله

منذ 53 mins 20 June، 2023
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