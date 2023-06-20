مقتل 4 صهاينة في عملية اطلاق النار التي نفذها مقاوم فلسطيني قرب مستوطنة عيلي شمال رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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June 20 2023 - 17:50
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الرئيس بري: نأمل من الاتحاد الأوروبي المساعدة بإيجاد حل سريع لمسألة النازحين الخطيرة التي لم يعد باستطاع لبنان تحملها
الرئيس بري: لم يعد جائزا لا اخلاقيا ولا انسانيا ولا قانونيا تجاهل التداعيات الناجمة عن ازمة النازحين السوريين
الرئيس بري: انتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس حكومة وتشكيلها هي المدخل لانجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي
جلسة لمجلس الوزراء غدا لبحث جدول الأعمال وزيارة الوفد اللبناني لسوريا فيما يتعلق بملف النازحين السوريين
نائب رئيس مجلس النواب: اطلاق اقتراح اجراء انتخابات نيابية مبكرة جاء بسبب حجم الاستعصاء بعملية انتخاب رئيس للجمهورية
النائب بو صعب: الانتخابات النيابية المبكرة ليست اختراعا للبارود دول كثيرة تلجأ لهذا الخيار عندما تواجه مأزقا سياسيا
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: السكوت عن الحصار الأميركي على لبنان ليس حيادا بل هو انحياز
اعتصام امام مركز الاونروا في بيروت بمناسبة يوم اللاجئ العالمي والمشاركون يتمسكون بحق العودة ورفض كل محاولات التوطين
فلسطين المحتلة: استشهاد المواطن أمجد الجعص متأثرا بجروح أصيب بها خلال عدوان الاحتلال الاثنين على مخيم جنين
الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب زكريا الزعول برصاص الاحتلال الحي خلال مواجهات عنيفة في بلدة حوسان ببيت لحم
كتيبة جنين في سرايا القدس تستعرض حطام عدد من آليات الاحتلال العسكرية التي استُهدفت بعبوات "التامر"
نادي الأسير: إدارة سجن النقب تعزل الأسير مهيب دراغمة شقيق الشهيد أحمد دراغمة الذي ارتقى خلال العدوان على جنين
الاحتلال يجبر المعتكفات على مغادرة منطقة باب العمود بعد طردهن من المسجد الأقصى والمستوطنون يعتدون عليهن عقب خروجهن
سانا السورية: عشرات الإصابات من أبناء الجولان المحتل جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم في منطقة الحفاير شرق قرية مسعدة
رئيس الوفد السوري الى اجتماع "استانا 20": سحب تركيا لقواتها وفق جدول زمني واضح يشكل الاساس لبحث المواضيع الاخرى
الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي يستقبل وفدا من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية
الرئيس الايراني امام وفد حماس: جبهة المقاومة بدأت تغير موازين القوى ليس في فلسطين فحسب بل على الصعيدين الإقليمي والدولي
اسماعيل هنية: وصلنا الى مستويات متقدمة من القوة وجبهة المقاومة تواصل النمو ليس في غزة فقط بل في جميع الأراضي المحتلة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في قطر على رأس وفد دبلوماسي لإجراء مباحثات اقليمية مع المسؤولين القطريين
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية: المنطقة تشهد ديناميكية إيجابية في طريقة التواصل والحوار بين معظم الدول
وزير الخارجية السعودي يبحث الأزمة السودانية مع البرهان ودقلو: لوقف التصعيد العسكري واللجوء إلى الحل السياسي
قائد جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: من الاصح القول إن الجيش الروسي يصد هجوما لقوات الناتو وليس للقوات الأوكرانية
مسؤولون أوكران: هجوم جوي واسع بالمسيرات الروسية ليل الاثنين ـــ الثلاثاء على عدد من المواقع في كييف من جهات مختلفة
الداخلية الفرنسية: منح تونس مساعدة بقيمة 25.8 مليون يورو لتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية
مقتل 4 صهاينة في عملية اطلاق النار التي نفذها مقاوم فلسطيني قرب مستوطنة عيلي شمال رام الله
منذ 53 mins
20 June، 2023
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