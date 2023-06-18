الخارجية الفلسطينية: تفويض وزير المالية الإسرائيلي المصادقة على الاستيطان تصعيد خطير لاستكمال ضم الضفة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 18 2023 - 12:56

الخارجية الفلسطينية: تفويض وزير المالية الإسرائيلي المصادقة على الاستيطان تصعيد خطير لاستكمال ضم الضفة

منذ 23 mins 18 June، 2023
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