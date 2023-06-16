الشيخ يزبك: للتفاهم والابتعاد عن الحسابات الضيقة.. والعدو لا يفهم إلا بلغة المقاومة

رأى رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك أن “الوضع الإجتماعي إلى مزيد من الإنهيار، بينما ما يشغل الساسة إلا التقاطع على شخصية لإسقاط شخصية كما يدعون بلعبة ديمقراطية”. ولفت الى أن “يوم 14 حزيران كشف النوايا والعجز عن فرض رئيس”.

واكد الشيخ يزبك في خطبة الجمعة في مقام السيدة خولة بنت الامام الحسين(ع) في بعلبك انه “لا سبيل إلا التفاهم والإبتعاد عن الشخصانية والحسابات الضيقة وكسر الآخر، فالخاسر في هذا المعترك هو لبنان ولا يظنن أحد أو فريق بأن بإمكانه إلغاء الآخر”، وشدد على ان “لبنان لا تقوم قيامته إلا بالحوار والتفاهم”.

من جهة ثانية، أكد الشيخ يزبك أن “لا خيار أمام الأمة العربية إلا مقاومة العدو الإسرائيلي”، واضاف ان “التجارب أثبتت على طول الفترة الزمنية أن العدو لا يفهم إلا بلغة واحدة هي لغة المقاومة واقتلاعه من أرض فلسطين، والأمة لن تستقر ما دامت فلسطين مغتصبة ومحتلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام