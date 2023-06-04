الجيش الصيني يتهم الولايات المتحدة وكندا باستفزازات متعمدة

قال شي يي المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني، إن كندا والولايات المتحدة، تقومان عن عمد بإثارة المخاطر في مضيق تايوان، بإصرارهما على عبور سفنهما الحربية للمنطقة أمس.

وأضاف الضابط الصيني “تتعمد الدول المعنية خلق حوادث في منطقة مضيق تايوان، وتصر على إثارة المخاطر وتقويض السلام والاستقرار الإقليميين بشكل خبيث وتقوم بإرسال إشارات كاذبة إلى القوى المؤيدة لاستقلال تايوان”.

وذكر المتحدث أن قيادة المنطقة الشرقية للجيش الصيني، نظمت قوة لمرافقة ومراقبة السفن الحربية الغربية.

وشدد المتحدث على أن الجيش الصيني، يحافظ على درجة عالية من الاستعداد القتالي وسيتخذ جميع الإجراءات اللازمة للرد بحزم على جميع التهديدات والاستفزازات، وحماية السيادة والأمن الوطنيين، والسلام والاستقرار الإقليميين.

واتهمت البحرية الأمريكية السبت سفينة صينية بالإبحار بشكل متعرج “خطير” حول إحدى مدمراتها التي كانت تبحر في مضيق تايوان مع سفينة كندية.

وقالت القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، اليوم إن سفينة حربية صينية اقتربت على بعد 150 ياردة (137 مترا) من المدمرة الأمريكية “يو إس إس تشونغ هون” خلال مهمة أمريكية-كندية مشتركة عبر مضيق تايوان.

وذكر الجانب الأمريكي، أنه وفقا للقانون الدولي، قامت المدمرة الأمريكية مع الفرقاطة الكندية HMCS Montreal في 3 يونيو بعبور مخطط له من جنوب المضيق إلى شماله عبر المياه حيث “تسري حرية الملاحة والتحليق الجوي في مياه البحر المفتوح”.

المصدر: روسيا اليوم