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May 29 2023 - 12:52

الكيان المؤقت | عملية من نوع خاص.. “صرصور” يسقط جرحى وسط تل أبيب!

منذ 42 mins 29 May، 2023
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الامم المتحدة - عربي وإقليمي - كيان العدو

شهد أحد مقاهي تل أبيب يوم السبت الماضي حادثة فريدة من نوعها، حيث تسبب صرصور بحالة من الفوضى والهلع، مما أدى لسقوط عدد من الجرحى.

وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” إن صرخات امرأة مرتعبة داخل مقهى “ديزنغوف”، أثارت الفوضى والذعر على نطاق واسع في المكان، حيث بدأ الناس بالفرار في كل الاتجاهات خوفا من هجوم.

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وهرعت وحدات شرطة الاحتلال إلى مكان الحادث، وتم تمشيط المقهى والقبض على المشتبه بهم. وتوصلت التحقيقات إلى أن سبب الصراخ هو رؤية صرصور تحت الطاولات ما أثار فزعها، ليعتقد رواد المقهى أن هناك خطرا أمنيا.

وتسبب الحادث بإصابة شخصين بجروح طفيفة، جراء تحطم الزجاج أثناء محاولتهما الفرار من المكان.

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المصدر: اعلام العدو

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