الشيخ ملص: لبنان يحمي نفسه بالاعتماد على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة

هنأ رئيس “اللقاء التضامني الوطني” الشيخ مصطفى ملص “اللبنانيين عموماً والمقاومة اللبنانية خصوصاً بذكرى تحرير الجزء الأكبر من الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي”، وشدد على “الثقة بالمقاومة لمتابعة مسيرة تحرير الأرض والأسرى من قبضة العدو الإسرائيلي”.

وقال الشيخ ملص في حديث له الخميس بمناسبة عيد المقاومة والتحرير إن “ما شهدناه الإسبوع الماضي في المناورة العسكرية التي نظمتها قيادة المقاومة يؤكد أن لبنان قادر على حماية نفسه ومقدراته بالاعتماد على ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”.

واكد الشيخ ملص “الدعم للمقاومة وسلاحها في وجه الاحتلال الإسرائيلي”، وتابع “نتوجه إلى المراهنين على الخارج لإسقاط لبنان في شباك التطبيع، ونقول لهم إن لبنان بشعبه وعقيدة جيشه ومقاومته لن يكون إلا مناصرا للقضية الفلسطينية ومنحازاً لها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام