وثائقي | ثلاثة أيام وعقدان.. رواية التحرير الكاملة الليلة على قناة المنار

“ثلاثة أيام وعقدان”، رواية التحرير الكاملة كما ترويها المقاومة الاسلامية للمرة الأولى بعد 23 عامًا على انجاز تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الاسرائيلي، ضمن وثائقي من سلسلة حلقات من إنتاج الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية ومؤسسة “الحقيقة” التابعة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في الجمهورية الإسلامية.

ترقبوا الحلقة الأولى بعنوان “جزين البداية” عند الساعة 9:30 من مساء اليوم الاثنين على شاشة قناة المنار.

التسمية

تسمية ثلاثة أيام وعقدان جاءت من خلال اعتماد بداية الاحتلال من العام 1982 ورجوعًا إلى العام 1978 حيث كان اجتياح آذار/ مارس 1978 أو ما عُرف يومها بـ”عملية الليطاني” وتداعياته التي استمرت إلى العام 1982، وثلاثة أيام هي مدة إنجاز التحرير في أيار/ مايو 2000.

ذاكرة التحرير لـ152 شخصية و200 ساعة من المقابلات

و وصل العدد النهائي للمستصرَحين الذين خضعوا لعملية تفريغ ذاكرتهم حول حدث التحرير إلى 152 شخصية بحيث سُجل معهم نحو 200 ساعة من المقابلات التفصيلية المتعلقة بفترة التحرير كلٌّ بحسب دوره، ومن بين هؤلاء قادة الصف الأول في حزب الله والتشكيلات الجهادية للمقاومة مثل رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين ومسؤول منطقة الجنوب يومها فضيلة الشيخ نبيل قاووق وغيرهما، وأعضاء في اللجنة التي شكلها الأمين العام للحزب، السيد حسن نصر الله، وسُميت بـ “لجنة التحرير” إضافةً الى المسؤولين الميدانيين والروابط والمنتسبين.

شكل التصوير

تصوير المقابلات جاء بأسلوب جديد يتوجه فيه الضيف إلى الكاميرا مباشرةً فيظهر كأنه يروي إلى الجمهور الرواية بتصوير احترافي واستخدام كروما ذات جودة عالية، مع اظهار خلفيات مختلفة لكل ضيف. الاستديو المجهز بتقنيات صوتية عالية توافدت اليه الشخصيات من أجل سرد الرواية، بالاضافة الى مواكبة الاعلاميين الذين عملوا على تغطية عملية التحرير.

فترة الإنجاز

استغرق العمل حوالي عام وشهران لإنجاز التحقيق والتصوير وفنيّات العمل التوثيقي، بعدها عكف فريق العمل على تحليل المقابلات وترتيب الأرشيف الذي وصل عدد ساعاته إلى 400 ساعة توزع مصدرها على عدة جهات، أهمها أرشيف الإعلام الحربي وأرشيف قناة المنار فضلا عن مادة جرى العمل على جمعها من البلدات الجنوبية سواء من البلديات أو بعض الأشخاص الذين كانوا يحتفظون بمادة عن الحدث.

وبالأرقام، يحوي الوثائقي مقابلات مع 152 شخصية من بينها 52 شخصية عسكرية وامنية .. ووصل عدد ساعات الفيديو المستخدمة في اعداده الى 400 ساعة و5000 صورة .. توثق تلك المرحلة .

وأُعطي الإذن للمرة الأولى بالإطلاع على نحو 18 محضراً من محاضر اجتماعات قيادة المقاومة ذات الصلة بفترة التحرير والإستفادة منها في فهم كيفية مقاربة المقاومة لأحداث تلك الفترة على مستوى التخطيط والمواكبة.

في هذا الوثائقي ، سيرى المشاهد شيئاً جديداً يعرض للمرة الأولى فيما يتعلق بعملية عرمتى في ، بالإضافة الى عملية الأسر في كوكبا،كما يتطرق الوثائقي للمرة الأولى الى قسم “العباس” وهو تشكيل أمني عسكري كان معنيا بالعمل داخل الشريط المحتمل وبتنفيذ بعض العمليات الهامة، منها عملية الإستشهادي عمّار حمود، كما يكشف الوثائقي عن جانب من الحرب النفسية الأمنية التي شنتها المقاومة ضد العملاء إلى درجة يقول فيها أحدهم لضابط في المقاومة: “لاحقيني الى غرفة النوم!”

السياق الروائي

السياق الروائي الذي يقدمه الوثائقي يتمحور حول جدلية الصراع بين روايتين: الأولى هي رواية انسحاب مشرف سعى الإسرائيلي إلى تحقيقها، في مقابل الرواية الحقيقية التي سطّرتها المقاومة وهي رواية دحر الإحتلال وهزيمة العدو.

في النهاية، كان للمقاومة ما أرادت، وظفرت برواية انتصار “لم تخطر على قلب أحد، رواية امتدّت من أحداث مفصلية في عام 1999 كتحرير أرنون التي شكّلت حدثاً مهماً في مسار التحرير، وتحرير جزين ثم عملية عرمتى التي أدّت الى ازالة الموقع وتحرير البلدة، هذا جزء مما سيراه المشاهد في الحلقة الأولى من السلسلة الوثائقية.

المصدر: موقع المنار