تسعيرة الانترنت على منصة المازوت.. – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2023 - 21:24
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مصادر صحفية: الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني وجهت دعوة مزدوجة للوزراء للقاء تشاوري يوم الاثنين وجلسة في 26 الجاري
وزير الداخلية اللبناني: تسلمنا مذكرة من الإنتربول لتوقيف حاكم المصرف المركزي رياض سلامة
اختتام أعمال القمة الـ32 في جدة بمشاركة الرئيس السوري بشار الأسد واعتماد إعلان جدة في ختام إعماله
إعلان جدة: التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية عربيا وعلى المبادرة العربية كسبيل لحلها
إعلان جدة: ندعو لانتخاب رئيس للبنان وتشكيل الحكومة في أسرع وقت
إعلان جدة: تعزيز الظروف المناسبة لعودة اللاجئين السوريين والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا
إعلان جدة: الترحيب بالاتفاق الذي تم بين إيران والسعودية لتفعيل اتفاقية التعاون الأمني والاقتصادي بينهما
الرئيس ميقاتي في القمة العربية: عودة النازحين لا يمكن ان تتحقق إذا لم تتضافر الجهود العربية بالتعاون مع المجتمع الدولي
الرئيس ميقاتي: نتمنى من الأخوة العرب عودتهم سريعا جميعا إلى لبنان في هذا الصيف
الرئيس الأسد: علينا ان نبحث عن العناوين الكبرى التي تهدد مستقبلنا وتنتج أزماتنا كي لا نغرق بمعالجة النتائج لا الأسباب
الرئيس الأسد: أتمنى أن تشكل القمة بداية مرحلة جديدة للعمل العربي للتضامن لتحقيق السلام والتنمية بدلا من الحرب والدمار
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: نأمل أن تؤدي عودة سوريا للجامعة العربية الى إنهاء الأزمة
رئيس الوزراء الجزائري: لتعبئة الطاقات التمويلية العربية لمساعدة الدول التي هي بأمس الحاجة للمساعدة لتجاوز الظروف العصيبة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: عودة سوريا للجامعة تعد بمثابة تفعيل العمل للدور العربي وبدء مسيرة عربية لحل الأزمة فيها
الرئيس التونسي قيس سعيّد: نحمد الله على عودة سوريا لجامعة الدول العربية بعد إحباط المؤامرات التي تهدف لتقسيمها وتفتيتها
مجلة "نيوزويك": عودة سوريا إلى الجامعة العربية تحمل معها رسالة لواشنطن لإنهاء وجودها العسكري المستمر
الرئيس السوري بشار الأسد يلتقي بالرئيس التونسي قيس سعيّد على هامش مشاركتهما في القمة العربية
الرئيس بشار الأسد يلتقي نائب رئيس الإمارات منصور بن زايد آل نهيان على هامش أعمال القمة العربية
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يغيب عن الجلسة اعتراضا على مشاركة الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلينسكي ويوفد وزير خارجيته
الجهاد الإسلامي تقيم مهرجان "ثأر الأحرار" في غزة وسرايا القدس تقدم عرضا عسكريا للوحدة الصاروخية والدفاع الجوي والمدفعية
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة: لن تكون تل أبيب وغيرها من مدن الكيان الصهيوني بعيدة عن مرمى صواريخنا
نخالة: المقاومة الفلسطينية تستطيع أن تقاتل العدو وتنتصر عليه إذا وجدت الدعم القوي والدائم
نخالة: حضور الغرفة المشتركة الدائم واستعدادها للدخول في المعركة كان عاملاً مهماً في تقصير أيام العدوان
الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في مهرجان "ثأر الأحرار": اغتيال قادة المقاومة وسرايا القدس غدرا كان لابد من الإجابة عليه
الغرفة المشتركة: لقد أثبتت المقاومة وسرايا القدس قدرتها على الصمود والثبات وتحقيق ما وعدت به وكان الرد واضحاً
قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في باب الأسباط بالقدس المحتلة برعد مواجهات مع مستوطنين أدوا استفزازات بالمنطقة
مستوطنون يقتحمون مقبرة باب الرحمة بالقدس المحتلة بعد اعتدائهم على المصلين في محيط المسجد الأقصى المبارك
إعلام العدو: إصابة 3 مستوطنين وشرطي خلال مواجهات اندلعت في البلدة القديمة بالقدس
وسائل إعلام فلسطينية: 35 ألف مصل ادوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يزور الصين يومي 23 و24 أيار ويلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ
قمة دول مجموعة السبع تعقد اجتماعا لها في مدينة هيروشيما باليابان لبحث تطوراتِ الاَزْمةِ في اُوكرانيا
بيان قمة السبع: نجدد التزامنا بدعم أوكرانيا مالياً وعسكرياً ودبلوماسياً مهما تطلب الأمر
رويترز عن الرئيس الصيني: بكين تهدف إلى تعزيز اتفاقات الاستثمار مع دول آسيا الوسطى
وزير خارجية ايران حسين أمير عبداللهيان يبحث مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش التطورات في المنطقة والعالم
تسعيرة الانترنت على منصة المازوت..
منذ 55 mins
19 May، 2023
تقارير مصورة
-
لبنان
الانترنت.. على سعرِ منصة جديدة هي منصةُ المازوت!
المصدر:
قناة المنار
الانترنت
المازوت
اوجيرو
منصة المازوت
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