قرار لوزير الصناعة بمنع استيراد كرتون صواني البيض من دون إجازة

أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان القرار رقم ١/٢٣، وجاء فيه: “إن وزير الصناعة، بناء على المرسوم رقم ٨٣٧٦ تاریخ ۲۰۲۱/۹/۱۰ ( تشكيل الحكومة )، بناء على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ ( احداث وزارة الصناعة)، بناء على المرسوم رقم ۱۳۱۷۳ تاریخ ۱۰/۸/ ۱۹۹۸ (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)، والتزاما بالنصوص القانونية النافدة والحرص على السلامة العامة والانتاج اللبناني، وتأمينا لتنظيم البضائع المستوردة من كرتون صواني البيض، قرر ما يأتي:

المادة الأولى: يمنع استيراد كرتون صواني البيض التي تتبع البند الجمركي 4823.70 الا بإجازة تصدر عن وزير الصناعة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام