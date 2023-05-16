الدفاع الروسية تعلن إصابة منظومة باتريوت المضادة الأمريكية في كييف بصاروخ “كينجال” الروسي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 16 2023 - 14:24

الدفاع الروسية تعلن إصابة منظومة باتريوت المضادة الأمريكية في كييف بصاروخ “كينجال” الروسي

منذ 2 ساعة 16 May، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة