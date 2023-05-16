مواكبة | إصابات في أريحا واعتقالات في جنين بعد اشتباكات مع الجيش الاحتلال

اندلعت اشتباكات مسلحة، فجر اليوم الثلاثاء، بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من أريحا وجنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأطلق مقاومون النار تجاه الجنود الصهاينة خلال اقتحامهم بلدة قباطية قضاء جنين، ومحاصرتهم أحد المنازل، حيث طالبت من فيه بتسليم نفسه.

وأكَّدت سرايا “القدس” – مجموعات قباطية أنَّ مجاهديها تصدوا لقوات وآليات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة، وخاضوا اشتباكات عنيفة معها واستهدفوها بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر.

اقتحام عقبة جبر

كما اقتحمت قوات صهيونية خاصة مخيم عقبة جبر جنوب أريحا بواسطة سيارة نقل بضائع مغلقة.

وأصيب شاب بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق بالغاز، خلال التصدي للقوات، التي قامت بمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين.

ودعت مساجد المخيم، للتصدي لقوات الاحتلال التي حاصرت أحد المنازل، واعتقلت 5 مواطنين، بينهم 3 أشقاء من عائلة اللدعة.

ونشرت قوات الاحتلال قناصة على أسطح عدد من البنايات خلال اقتحام المخيم تزامنًا مع حصار أحد المنازل.

اعتقالات الضفة

هذا واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم عددا من المواطنين الفلسطينيين من مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 11 مواطناً بعد اقتحام عدد من محافظات وبلدات الضفة المحتلة.

ومن أريحا اعتقلت قوات الاحتلال 6 مواطنين بعد اقتحام مخيم عقبة جبر ومحاصرة منزل.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، مواطناً من بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة، وسلمت آخر بلاغاً لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم، في وقت اقتحمت فيه قرية الجلمة إلى الشمال الشرقي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تشن حملات اعتقالات ومداهمات بشكل متكرر في مناطق متعددة من الضفة والقدس المحتلة، بذرائع واهية هدفها التنغيص على حياة المواطنين وتشريدهم من أراضيهم والاستيلاء على ممتلكاتهم.

مقاومون يستهدفون مستوطنة” شاكيد”

هذا وكان مقاومون فلسطينيون، استهدفوا مساء الإثنين، بالرصاص مستوطنة في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية “إن عملية إطلاق نار نفذها مقاومون تجاه مستوطنة شاكيد غرب جنين”.

يذكر أن عمليات إطلاق النار شهدت خلال الأيام الأخيرة تصاعُدًا في معدلاتها في عدة مناطق في الضفة الغربية أبرزها مدينتا جنين ونابلس، والتي تتشكل فيها كتائب سرايا القدس، والمعروفة بـ”سرايا القدس-كتيبة جنين ونابلس”، ومجموعات عرين الأسود، رداً على الانتهاكات “الإسرائيلية” المتواصلة بحق أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده.

20 عملًا مقاومًا

وفي السياق، رصد مركز توثيق فلسطيني وقوع 20 عمليَّة للمقاومة بالضفَّة الفلسطينية المحتلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، تنوَّعت ما بين إطلاق نار، وتصدي للمستوطنين وتحطيم لمركباتهم، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.

وأوضح مركز المعلومات الفلسطيني (معطي) “وقوع 4 عمليات إطلاق نار، وعمليتيّ تصدي لاعتداءات المستوطنين، وتحطيم لمركبتين للمستوطنين، واندلاع مواجهات في 12 نقطة بمناطق عدة بالضفة المحتلَّة”.

وتصدَّى مواطنون، وفق المركز، لاعتداءات المستوطنين في قرية المغير بمدينة رام الله، ورشقوهم بالحجارة وحطَّموا مركباتهم، إضافة إلى اندلاع مواجهات بـقريتيّ “عارورة” و”النبي صالح” في المدينة.

وأطلقَ مقاومون النَّار صوب قوات الاحتلال في بلدة “السيلة الحارثية” بجنين المحتلّة، تزامنًا مع اندلاع مواجهات عنيفة بين المواطنين وقُوَّات الاحتلال في البلدة.

وخاض مقاومون اشتباكات مُسلَّحة مع قوات الاحتلال، خلال اقتحام مخيم “عسكر” والمساكن الشعبية في نابلس المحتلَّة، إلى جانب عملية إطلاق منفصلة صوب قُوَّات الاحتلال عند حاجز “بيت فوريك”.

وبحسب مركز “معطي”، فقد ألقى المواطنون الحجارة صوب المستوطنين في بلدة “حُوَّارة”، وحطَّموا مركباتهم، فيما وقعت عملية إطلاق نار صوب قوات الاحتلال في مخيم “عسكر”، واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في المخيم.

كما اندلعت مواجهات مع قُوَّات الاحتلال في مخيم طولكرم، وبلدة “عزون” شرق قلقيلية، وعند المدخل الشمالي لبيت لحم، تخلَّلها إلقاء حجارة.

وشهدت البلدة القديمة في مدينة الخليل مواجهات بين المواطنين وقُوَّات الاحتلال، واندلاع مواجهات مماثلة في “بيت كاحل” و”بيت أمر” بالمدينة.

المصدر: موقع المنار + فلسطين اليوم