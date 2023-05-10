طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على قطاع غزة وتدمر منزلاً لعائلة المصري في بيت لاهيا ومنزلاً لعائلة الآغا شرق خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2023 - 23:14

طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على قطاع غزة وتدمر منزلاً لعائلة المصري في بيت لاهيا ومنزلاً لعائلة الآغا شرق خانيونس

منذ 1 ساعة 10 May، 2023
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