السعودية تُعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، أن المملكة قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “واس” إن “قرار استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا جاء انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع شعبي السعودية والسورية، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأشار البيان إلى أن المملكة “أخذت في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد في القاهرة، في 7 مايو، والذي يوصي باستئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها”.

وأوضحت السعودية في بيانها أن قرارها يتفق مع مبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والمواثيق والأعراف الدولية.

وفي وقت سابق من اليوم، رحّبت الحكومة السعودية بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري استئناف مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة.

المصدر: مواقع