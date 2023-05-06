السعودية تستضيف محادثات بين طرفي النزاع السوداني

أكدت الولايات المتحدة الاميركية والسعودية في بيان مشترك أن محادثات بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ستجرى اليوم السبت في السعودية.

ورحب البيان “ببدء المحادثات الأولية في جدة بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع”، وحث “طرفي النزاع السوداني على الانخراط الجاد في هذه المحادثات وصولا إلى “وقف لإطلاق النار وإنهاء النزاع”.

واندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل/نيسان الفائت، وقد أجلت الدول بعثاتها ورعاياها من السودان.

المصدر: روسيا اليوم