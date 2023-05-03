اعلام العدو: قوات كبيرة مدججة بكل أنواع الأسلحة تصل إلى أقسام الأسرى – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 3 2023 - 20:36

اعلام العدو: قوات كبيرة مدججة بكل أنواع الأسلحة تصل إلى أقسام الأسرى

منذ 1 ساعة 3 May، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة