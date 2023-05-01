المقداد يصل إلى عمان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر والعراق بشأن سوريا

وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى عمان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق، لمواصلة المشاورات بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

ويعقد زراء خارجية سوريا ومصر والعراق والسعودية والأردن اليوم اجتماعا استكمالا للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته السعودية في جدة منتصف نيسان/أبريل الماضي، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وانعقد في 14 نيسان/أبريل اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في جدة، بمشاركة وزراء خارجية مصر والعراق والأردن للبحث في مسألة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، قبل نحو شهر من انعقاد القمة العربيّة في السعوديّة.

واتّفق الوزراء العرب المشاركون في اجتماع جدة على أهمية تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا.

المصدر: وكالات