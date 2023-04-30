مواكبة | فلسطين… مواجهات واعتقالات في القدس والضفة واقتحامات للأقصى

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي ليل السبت فجر اليوم الأحد حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، وسط مواجهات واسعة مع قوات الاحتلال . وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجراً ، الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، حيث اندلعت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات. وفي السياق، أفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جنود الاحتلال مُعززة بالآليات العسكرية اقتحمت طولكرم ومخيمها، لكنها تفاجأت بتصدي مقاومين لها ما أدى إلى اشتباكات مُسلحة.

وأكدت سرايا القدس – كتيبة طولكرم، أن مجموعاتها “قامت بالتصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت مدينة طولكرم ومخيمها الصامد، وأمطرتهم بصليات الرصاص المبارك والقنابل المتفجرة في أكثر من محور”. وقالت كتيبة طولكرم في بيان عسكري “بوركت سواعد المجاهدين والمقاتلين من أبناء شعبنا، وحمى الله أهلنا وأبطالنا من مكر الاحتلال المجرم”.

واندلعت أعنف المواجهات على حاجز شعفاط شمال القدس المحتلة، حيث استهدف الشباب الثائر جنود الاحتلال بوابل من المفرقعات النارية.

قوات الاحتلال داهمت عدة بلدات في محافظة سلفيت، واعتقلت الأسير المحرر رامي راتب الديك عقب اقتحام منزله في بلدة كفرالديك. كما اندلعت مواجهات ليلية بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمالي الخليل.

وأفادت مصادر فلسطينية، باندلاع مواجهات على مدخل مخيم العروب، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه الشبان، دون التبليغ عن إصابات. واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة تقوع وفي بلدة حوسان قضاء بيت لحم. واستهدف شبان من بلدة تقوع مركبات المستوطنين بالحجارة، فيما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان، دون التبليغ عن إصابات.

وفي بلدة حوسان، أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق عولجت ميدانيا، جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت خلال مواجهات في البلدة. واعتقلت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل شابين فلسطينيين من مدينتي القدس وأريحا.

وبحسب مركز معلومات وادي حلوة، فإن شرطة الاحتلال اعتقلت شابا بلدة العيسوية في القدس على خلفية نشر مقطع فيديو له عبر منصة “تيك توك”، وهو يحرق العلم الإسرائيلي. وفي أريحا، اعتقلت قوات الاحـتلال الشـاب محمود الكلوني من حاجز عسكري.

اقتحام الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون، يتقدمهم المتطرف يهودا غليك صباح اليوم الأحد ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال “الإسرائيلي”. وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، فإن عشرات المستوطنين بينهم المتطرف “غليك” اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.

المصدر: فلسطين اليوم+وكالة شهاب