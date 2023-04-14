العدو الاسرائيلي اعتدى على المصلين قرب باب حطة المؤدي للمسجد الاقصى

اعتدت قوات العدو الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة على المصلين قرب باب حطة المؤدي للمسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وأدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة فجر الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بالمسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وبالرغم من المعوقات التي وضعها الاحتلال الاسرائيلي في وجه المصلين إلا أن ذلك لم يمنع استمرار زحف المواطنين للوصول للمسجد الأقصى وأداء الصلاة فيه.

وتصادف اليوم الجمعة “يوم القدس العالمي” الذي أطلقه الإمام الخامنئي، والذي أصبح بمثابة يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني والمظلومين في العديد من الدول الإسلامية، حيث تخرج مظاهرات حاشدة تأييدا للشعب الفسطيني ومقاومته.

المصدر: فلسطين اليوم