السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني : من الثوابت لدينا الوقوف إلى جانب فلسطين وشعبها ودعم المقاومة وهذا الفكر موجود في عقيدتنا الثورية ولا يتغير أبدًا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2023 - 20:42

السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني : من الثوابت لدينا الوقوف إلى جانب فلسطين وشعبها ودعم المقاومة وهذا الفكر موجود في عقيدتنا الثورية ولا يتغير أبدًا

منذ 3 ساعة 12 April، 2023
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