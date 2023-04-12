وديع الخازن: للتعاضد فلبنان لا يحمى إلا بالتفاف الجميع حول دولتهم

استذكر عميد “المجلس العام الماروني” في لبنان وديع الخازن في بيان له الاربعاء “الحرب المشؤومة في 13 نيسان من عام 1975″، واعتبر “انها نكبة وهي أبشع وأقبح ما مر به لبنان عبر تاريخه المعاصر”.

وقال الخازن “في حمأة ما يحصل من تطورات خطيرة الملامح ولا تنبىء بالخير مع التصعيد العسكري الدولي، والحرب الدائرة في أوكرانيا، فضلا عن الأحداث المستجدة في فلسطين المحتلة والضفة الغربية، نستذكر اليوم نكبة 13 نيسان 1975، وهي أبشع وأقبح ما مر بلبنان عبر تاريخه المعاصر”، وتابع “إذا كنا قد متنا فيها على مدى 15 عاما، بما يشبه الإفناء والتدمير الذاتي، فأحرى بنا أن ننأى عن تجاربها الشريرة التي تلوح من حولنا، ونسعى جاهدين أن نعبر ألغامها لئلا تنفجر فينا، فتودي بالإستحقاق الرئاسي المنتظر”.

وأضاف الخازن “مهما قيل عن حروب الآخرين على أرضنا، إلا أن مناعة العقل والذاكرة تحيي فينا الأمل بتفادي تجرع كأسها السامة والقاتلة من جديد وألا نكون كمن يحاول الانتحار الجماعي الذي نجونا منه بعدما كلفنا أكثر من مئة وخمسين ألف شهيد ونحو مليون مهجر ومهاجر”، وقال “أما اليوم، ونحن على أبواب انتخاب رئيس للجمهورية، فأحرى بنا أن نتعاون ونتعاضد لأن لبنان لا يحمى إلا بالتفاف الجميع حول دولتهم، وليس في كنف طوائفهم، ولنأخذ العبرة من التاريخ لأنه خير شاهد على المآسي التي مررنا بها”.

المصدر: بريد الموقع