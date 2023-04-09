الحرس الثوري الايراني يعلن عن مناورة بحرية دولية دعماً للشعب الفلسطيني

أعلن قائد القوات البحرية في حرس الثورة في إيران، العميد علي رضا تنكسيري، إجراء مناورة بحرية دولية، الخميس المقبل، دعماً للشعب الفلسطيني.

وأشار تنكسيري، إلى أنّ المناورة ستجري في المياه الشمالية والجنوبية لإيران، بالتزامن مع عددٍ آخر من الموانئ حول العالم.

وبحسب العلاقات العامة للقوة البحرية في الحرس الثوري، قال العميد تنكسيري: دفاعا عن مظلومية الشعب الفلسطيني ودعم انتفاضته وإدانة جرائم الكيان الصهيوني الشنيعة والجائرة ، ستقام مناورات اقتدار التعبئة الشعبية البحرية التابعة لبحرية الحرس الثوري يوم الخميس القادم في تمام الساعة 15:30 بالتزامن مع بعض الموانئ المحددة حول العالم في سواحل شمال وجنوب البلاد .

وأضاف ان هذا الاستعراض البحري الشعبي سيقام على شواطئ بحر قزوين والخليج الفارسي بمشاركة أكثر من 3000 عوامة وزورق دعما للمثل العليا وانتفاضة الشعب الفلسطيني المضطهد.

المصدر: وكالة فارس