الشيخ حمود: نحن نتقدم والعدو الصهيوني يتراجع

أشار رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود الجمعة الى أن “غزة تدافع عن القدس ولبنان يتضامن مع الاقصى والمرابطون المعتكفون يؤدون أفضل أداء ويمارسون أعلى درجات التضحية وشباب يتحينون الفرصة ليصيبوا المستوطنين حيث هم، في غور الاردن أو غيره”.

واضاف الشيخ حمود انه “انتصار جديد يضاف الى لائحة انتصارات المقاومة، يكفي أن الاسرائيلي اعتبر أن الرد على الصواريخ كان قصفه لحقل القليلة”، وأكد أن “عصر الانتصارات مستمر وأن الانقسام الصهيوني يزيدنا قوة”.

ودان الشيخ حمود “المواقف التي صدرت من بعض الجهات اللبنانية التي دانت إطلاق الصواريخ من دون أن تدين الاعتداءات الصهيونية على المسجد الاقصى، ونقول بالفم الملآن إن المقاومة مستعدة لاطلاق الصواريخ ولاشعال معركة، بل معارك، اذا تعرضت كنيسة القيامة، أو أي مقدس مسيحي، الى الاعتداء”.

واضاف الشيخ حمود “نحن نتقدم نحو الامام بتوحد المقاومين والعدو الصهيوني يتراجع بالانقسام الداخلي وضباب الموقف السياسي، وإن غدا لناظره قريب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام