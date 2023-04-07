الفصائل تبارك عملية الأغوار وتحذّر الاحتلال

باركت فصائل فلسطينية عملية الأغوار البطولية اليوم الجمعة، والتي أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين، وإصابة ثالثة بجراح خطيرة.

حركة المقاومة الإسلامية حماس، باركت العملية ، وقالت إنها ردٌ طبيعي على جرائم الاحتلال المستمرّة بحق المسجد الأقصى وعدوانه الهمجي على لبنان وغزّة الصامدة. وحذرت الحركة في بيانها، الاحتلال من مغبّة الاستمرار في جرائمه بحق المسجد الأقصى. وأكدت أن شعبنا موحّدٌ وسيواصل الدفاع عن نفسه وأقصاه الذي سيبقى إسلامياً خالصاً ولا مكان للاحتلال فيه ولا سيادة.

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، ” نبارك عملية الأغوار البطولية التي نفذها أبطال شعبنا واستهداف قطعان المستوطنين اليوم الجمعة المباركة من شهر رمضان الفضيل”. وقالت ان عملية الاغوار البطولية جاءت انتقاماً للمسجد للأقصى وشعبنا وفي ظل حملة “لتزول الحواجز” وتأكيداً على “وحدة الساحات”.

وباركت حركة المجاهدين الفلسطينية، عملية الأغوار، وقالت إنها عمل مقاوم يرسخ تشابك جبهات المواجهة في التصدي للعدوان الصهيوني والدفاع على الأقصى والمقدسات.

وأكدت لجان المقاومة، أن العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال وإرهابه المستمر بحق المسجد الأقصى المبارك.

وشددت الجبهة الديمقراطية على أن العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال في الأقصى المبارك.