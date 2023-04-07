بالفيديو| قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2023 - 07:58

بالفيديو| قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك

منذ 2 ساعة 7 April، 2023
الاقصى
عاجل - عربي وإقليمي - فلسطين

بالفيديو| قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك

المصدر: تويتر

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