جيش الاحتلال الاسرائيلي يؤكد اصابة جندي صهيوني باطلاق نار قرب مستوطنة ادم بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2023 - 03:24

جيش الاحتلال الاسرائيلي يؤكد اصابة جندي صهيوني باطلاق نار قرب مستوطنة ادم بالقدس المحتلة

منذ 7 mins 7 April، 2023
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