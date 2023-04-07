كتائب الشهيد ابو علي مصطفى تعلن مسؤوليتها عن استهداف مستوطنتي نحال عوز ومفلاسيم برشقات صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 7 2023 - 03:24

كتائب الشهيد ابو علي مصطفى تعلن مسؤوليتها عن استهداف مستوطنتي نحال عوز ومفلاسيم برشقات صاروخية

منذ 34 mins 7 April، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة