مراسل المنار: إخلاء عشرات الفلسطينيين من قبل العدو الاسرائيلي خلال إخلاء المسجد الاقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2023 - 05:14

مراسل المنار: إخلاء عشرات الفلسطينيين من قبل العدو الاسرائيلي خلال إخلاء المسجد الاقصى

منذ 54 mins 5 April، 2023
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