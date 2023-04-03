الخارجية الروسية: سنعزز قدراتنا العسكرية في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي رداً على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2023 - 19:00

الخارجية الروسية: سنعزز قدراتنا العسكرية في الاتجاهين الغربي والشمالي الغربي رداً على انضمام فنلندا إلى حلف الناتو

منذ 17 mins 3 April، 2023
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