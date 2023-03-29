المفتي قبلان: لأكبر تضامن وطني لإنقاذ لبنان.. والتسوية الرئاسية ضرورة

أكد “المفتي الجعفري الممتاز” في لبنان الشيخ أحمد قبلان انه “لا بد من إنقاذ اجتماعي مشترك لأن الكارثة تطحن كل شيء والتضخم والبطالة تبتلع البلد وسوق العمل مفتاح الإنقاذ الاجتماعي والنزوح السياسي أم الكوارث، ودون إنقاذ اليد اللبنانية العاملة لبنان ينتحر”.

وتابع المفتي قبلان الاربعاء “هنا أرفع الصوت لأقول: مفوضية اللاجئين تعمل على تغيير بنية لبنان ونسف وجوده وعينها على التوطين، والبلد كله بخطر داهم ومفوضية اللاجئين أكبر خطر على وجود لبنان”، وتابع “كل ذلك توازيا مع ترسانة جمعيات بعض السفارات الغربية التي تعمل على إغراق لبنان بالنزوح والشلل السياسي والفوضى والإنهاك واللوائح والخرائط الأمنية، وعينها على التوطين وشطب بنية لبنان السكانية”.

وأشار المفتي قبلان الى ان “الغرب اليوم بقيادة واشنطن يعتمد كل أدوات انتهاك السيادة اللبنانية ويعيد توظيف النزوح والسواتر الإنسانية وإمكانات الضغط الهائلة لنسف البنية الرئيسية للوجود الإجتماعي السياسي للبنان”، وتابع “المطلوب أكبر تضامن وطني لإنقاذ وجود لبنان، والتسوية الرئاسية ضرورة في هذا المجال، لأن الأمم المتحدة والولايات المتحدة جادة بتدمير القرار السياسي والبنية الاجتماعية السياسية للبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام