الدفاع التركية تعلّق على استضافة فرنسا ممثلين عن تنظيمات كردية سورية

أعربت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، عن استيائها من استضافة مجلس الشيوخ الفرنسي أعضاء في أحزاب كردية، تصنفها أنقرة إرهابية، وذلك عقب يوم من استدعاء أنقرة للسفير الفرنسي.

وقالت الوزارة في بيان إن “استضافة ممثلي تنظيم بي كي كي/ واي بي جي (حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب الكردية) الإرهابي الدموي في برلمان فرنسا، العضو بحلف شمال الأطلسي، ألقت بظلالها على هيبة البرلمان”، مضيفة أن “هذه الخطوة تتعارض مع روح التحالف، وتفرغ حرب الناتو ضد الإرهاب من مضمونها”.

وأكدت وزارة الدفاع التركية في بيانها أن القوات المسلحة التركية ستواصل قتالها ضد جميع التنظيمات الإرهابية دون انقطاع.

وكانت الخارجية التركية استدعت أمس سفير باريس لدى أنقرة هيرفيه ماجرو، احتجاجا على الواقعة، وقالت وكالة “الأناضول” إن “أنقرة أبلغت السفير عدم السماح لمساعي شرعنة تنظيم في سوريا يعد امتدادا لحزب العمال الكردستاني” الذي تصنفه أنقرة إرهابيا.

وطلبت الوزارة من فرنسا “دعم حماية الحدود التركية وأمن المواطنين الأتراك، وحماية وحدة الأراضي السورية، والتصرف بما يتلاءم مع روح حلف الناتو”.

المصدر: روسيا اليوم